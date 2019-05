Graffiti op treinen kostte NMBS vorig jaar meer dan 4 miljoen euro

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft vorig jaar 4,2 miljoen euro uitgegeven om graffiti van treinen te verwijderen. Dat is woensdag bekendgemaakt tijdens de finale van de jaarlijkse technologiewedstrijd van de spoorwegen. Deelnemende scholen werden uitgedaagd om een systeem te ontwikkelen om graffiti op treinen snel te detecteren en te verwijderen. De Sint Lambertusschool uit Westerlo kaapte de hoofdprijs weg.

Elk jaar geeft de NMBS meer geld uit om graffiti van de treinen te wassen. “Dat betekent niet dat er meer graffiti gespoten wordt, maar we zetten wel meer in op de verwijdering ervan”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Want we weten dat propere treinen mee bijdragen tot de klantentevredenheid.” In totaal werd vorig jaar meer dan 138.000 vierkante meter graffiti verwijderd.

Het was dan ook een actuele kwestie die leerlingen uit de derde graad van het technisch- en beroepsonderwijs voorgeschoteld kregen. Twaalf scholen stelden woensdag in het spoorwegmuseum Train World in Schaarbeek hun oplossing voor.

Uiteindelijk ging de hoofdprijs naar het project van de Sint Lambertusschool uit Westerlo. Zij werken met een camera in een tunnel die foto’s trekt van voorbijrijdende treinen, legt Lars Winters, een van de leerlingen uit de winnende klas, uit. De beelden worden vergeleken met een referentiefoto van het treintype. Als er verschillen zijn tussen de foto’s, wat wijst op graffiti, wordt de bekladde trein afgeleid naar een treinwasplaats.

Het was de achtste keer dat de wedstrijd BERT (BElgian Railways Competition for Technicians) werd georganiseerd. De winnaar krijgt 5.000 euro voor de school en 200 euro aan reischeques voor elke deelnemende leerling.

De wedstrijd werd georganiseerd door de NMBS en HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel.