Q8 neemt 75 tankstations over in ons land

Tankstationketen Q8 breidt zijn netwerk in België uit met 75 stations. De brandstofverkoper neemt de stations over van U Car Services en VP Oil, twee ondernemingen van de Uhoda Group. Dat meldt Q8 woensdag.

Het gaat om tankstations vooral in Limburg en Luik. 65 van de 75 zijn nu actief onder verschillende merknamen en de meeste zullen veranderd worden naar een Q8-station, klinkt het.

Met de deal brengt Q8 het aantal tankstations in ons land op 540, waarvan 325 bemande. Q8 wijst op de complementariteit met het bestaande net. In Limburg is Q8 nu bijvoorbeeld minder aanwezig.

De overname moet wel nog groen licht krijgen van de bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Q8 verwacht de afronding in de komende maanden.