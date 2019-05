Christian Benteke kan naar Chinese club van Fellaini

Na Yannick Carrasco, Mousa Dembélé en Marouane Fellaini krijgen we mogelijk een vierde Belg in de (lucratieve) Chinese voetbalcompetitie. Christian Benteke lijkt deze zomer Crystal Palace te zullen verlaten na een bod van 17 miljoen euro van het Chinese Shandong Luneng Taishan, de club van Marouane Fellaini.

Shandong Luneng Taishan staat momenteel op de vierde plaats in de Chinese Super League. De 28-jarige Benteke heeft nog één jaar contract bij Palace, waar hij één van de topverdieners is maar de afgelopen twee jaar heel wat blessureleed kende.

Palace haalde Benteke in 2016 uit Liverpool voor een recordbedrag van meer dan 30 miljoen euro. Hij scoorde 15 doelpunten in zijn eerste seizoen, maar in de volgende twee campagnes trof hij respectievelijk nog slechts drie en één keer raak... Hij miste dit seizoen drie maanden met een knieprobleem en startte slechts in 9 van zijn 16 competitiewedstrijden waarin hij aantrad.

Palace hoopt ook Alexander Sørloth te verkopen, die dit seizoen werd uitgeleend aan AA Gent en ook “naar een andere club in België” zou kunnen.