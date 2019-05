Argenta stelt bankautomaten aan Nederlandse grens buiten dienst wegens plofkraken

Argenta stelt “een aantal bankautomaten” in de buurt van de grens met Nederland buiten dienst als voorzorgsmaatregel tegen plofkraken. Dat bevestigt woordvoerster Christine Vermylen, nadat De Tijd erover berichtte. Hoelang de maatregel van kracht blijft, is niet duidelijk. Klanten zullen “omstandig geïnformeerd” worden.

De bank werd dit jaar al vier keer getroffen door een plofkraak, vorige week nog in het kantoor in Gruitrode (Oudsbergen). Eerder viseerden criminelen al Argenta-bankautomaten in Retie, Wezet (Visé) en Bree.

In juni vorig jaar beslisten de vier grootbanken - BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius - en Bpost bank in gezamenlijk overleg na een reeks plofkraken al om de lokettenzalen waar de geldautomaten zich bevinden, ‘s nachts vanaf 23 uur af te sluiten.