Geen nieuwe competitieformat, maar wat verandert er wel? Aanpassingen aan Play-off 2 op til, puntenhalvering wordt bekeken

Op de volgende algemene vergadering van de Pro League, op vrijdag 7 juni, wordt er in principe gestemd over enkele aanpassingen aan de verguisde Play-off 2 van de Jupiler Pro League. Ook de puntenhalvering voor Play-off 1 gaat mogelijk op de schop.

Het huidige competitieformat blijft behouden. Er werden twee alternatieven op tafel gelegd, maar geen van beide haalde een tweederdemeerderheid van de 45 stemmen. Die was nodig om vanaf 2020-2021, wanneer ook het eerste jaar van het nieuwe tv-contract loopt, een andere formule in voege te laten treden. Het eerste voorstel betrof een competitie met twintig ploegen zonder play-offs, op voorstel van Bart Verhaeghe (Club Brugge). In het tweede voorstel van Herman Wijnants (Westerlo) bestond 1A uit veertien ploegen en 1B uit tien, en waren er twee dalers en twee stijgers.

“Er is geen meerderheid gevonden om het format te wijzigen, dus blijven we conform de statuten bij hetzelfde”, zegt kersvers voorzitter Peter Croonen, die voorstander was van het huidige systeem.

Toch zal ook dat systeem meer dan waarschijnlijk wijzigingen ondergaan. Zo wordt Play-off 2 bekeken, en gaat ook de puntenhalvering in Play-off 1 misschien nog op de schop. Daarover wordt op 7 juni, op de laatste algemene vergadering van het seizoen, gestemd. Het is nu aan het management van de Pro League om die mogelijke wijzigingen aan Play-off 2 uit te werken.