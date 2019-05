Coca-Cola herlanceert na 30 jaar het slechtste product dat het ooit maakte (maar dat heeft een reden)

Coca-Cola brengt donderdag 500.000 blikjes op de markt van New Coke, een drankje dat de geschiedenis inging als een van de grootste marketingblunders ooit. Waarom de frisdrankgigant er nu weer mee komt aanzetten? Een samenwerking met de populaire sciencefictionserie ‘Stranger things’.

Heel wat fans kijken uit naar de release van het derde seizoen van Stranger things op 4 juli, en dat is ook Coca-Cola niet ontgaan. De Amerikaanse drankenfabrikant ging voor de gelegenheid een samenwerking aan met de makers van de Netflix-serie: het in 1985 gelanceerde New Coke zal zo nu en dan prominent in beeld gebracht worden. Omdat het verhaal van de sciencefictionreeks zich in de jaren tachtig afspeelt, is het ook niet zo raar dat de hoofdpersonages zo’n blikje drinken.

Marketingblunder

Ook buiten de serie om zal Coca-Cola een beperkte oplage van zo’n 500.000 New Cokes op de markt brengen. Een leuk collectors item dus, zeker voor de fans van de reeks. Al dachten ze er in de zomer van 1985 helemaal anders over. Toen het drankje gelanceerd werd, wilde niemand het drinken. Coca-Cola lanceerde het in de strijd tegen de concurrentie. Het bedrijf dat tot dan een monopolie had op frisdrank, werd langs alle kanten aangevallen door PepsiCo, dat schitterende marketing voerde door sterren als Michael Jackson op te voeren.

New Coke moest het perfecte tegenoffensief vormen, maar werd al snel de grootste mislukking ooit van Coca-Cola. De veranderde look van het blikje, de “zachtere” afdronk van het drankje … Snel werd duidelijk: dat smaakte niet naar meer. Net geen tachtig dagen later haalt Coca-Cola het van de markt.

Of het een goed idee is om de beruchte drank opnieuw op de markt te brengen? Wellicht wel. Netflix, de onbetwiste leider in videostreaming, heeft bijna 150 miljoen abonnees wereldwijd. De reclame die nu op volle krachten draait om het derde seizoen van Stranger things aan te kondigen, zal zijn werk doen.