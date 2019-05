Fans verrast: Rihanna woont in Londen

Rihanna-fans vallen van heel hoog uit de lucht, nu blijkt dat de zangeres in Londen woont. Al twee jaar zelfs.

Rihanna vertelde het nieuws deze week en passant in een interview met de Amerikaanse krant New York Times. Zonder te verklappen in welke wijk ze juist woont, zei ze toch dat ze al twee jaar een Londenaar is. “Ik vind het heerlijk om daar op straat rond te lopen. Ik doe het wat incognito maar niemand valt me lastig. Echt relaxed”, zegt ze.

Het nieuws slaat in als een bom, bij de fans. Zij dachten dat de zangeres, die oorspronkelijk uit Barbados komt, in New York woonde. Al waren er toch al vermoedens dat ze was verhuisd. Vorige week zette Rihanna een foto op Twitter met in de achtergrond een plastic zak van de Britse supermarktketen Sainsbury’s.