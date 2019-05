Treinbegeleidster ontslagen omdat ze pornovideo’s maakte in wagon

Mannen die geen geldig treinkaartje kunnen voorleggen, moeten de dominante conductrice seksueel bevredigen. Het is een verhaallijn van een pornofilm die de laatste maanden op gespecialiseerde websites verscheen. Al is het decor dat van een echte wagon van een Duitse spoorwegmaatschappij. En de treinbegeleidster Lady Ashley in de video blijkt in werkelijkheid Teresa W., een Duitse vrouw die als conductrice haar kost verdient. Of wacht: verdiende.

Want haar bazen hebben haar intussen ontslagen. “Wij veroordelen haar gedrag”, klinkt het bij een woordvoerder van het Duitse spoorbedrijf. “Het is voor onze medewerkers trouwens niet toegestaan om werkkleding, materiaal of treinen te gebruiken voor privé- of commerciële doeleinden.” Teresa W. drong ’s nachts de treinen binnen om de pornoscènes te filmen.

