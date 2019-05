‘Ophefmakende’ priester die misvieringen opvoerde in het West-Vlaams en pizza’s verkocht, verzoent zich met bisdom

Zwevegem / Wingene - Luk Brutin, voormalig priester in het West-Vlaamse Zwevezele, en het bisdom van Brugge hebben zich met elkaar verzoend. Het bisdom verwijderde Brutin bijna twee jaar geleden uit zijn ambt wegens ongepast gedrag: sappige misvieringen in het West-Vlaams, de verkoop van pizza’s en het uitdelen van hosties op de lokale kermis. Hoewel de priester de parochiekerk aardig liet vollopen, werden die initiatieven hem toch niet overal in dank afgenomen. Na een aantal klachten werd hij op non-actief gezet.

“De priester heeft officieel aanvaard om de parochies van Zwevezele in de federatie Wingene vrijwillig en definitief als pastoor te verlaten, en de beroepsprocedure in Rome stop te zetten”, luidt het in een communiqué, ondertekend door beide partijen. Na een periode van rust, zal Brutin elders benoemd worden, zo belooft bisschop Lode Aerts.

“Het doet pijn om definitief afscheid te nemen van een plek waar ik veel succes heb geboekt”, reageert Brutin. “Maar nu kan ik eindelijk aan de verwerking beginnen.”