Dan toch (financieel) succes voor Real Madrid in Europa: 20,4 miljoen euro na dispuut met Europese Commissie

Real Madrid heeft met succes een beslissing van de Europese Commissie aangevochten waarin de club werd veroordeeld tot het terugstorten van illegale overheidssteun. De Koninklijke krijgt zo 20,4 miljoen euro in de clubkas.

In 1998 verkocht Real Madrid zijn trainingsgronden aan de stad en kreeg in return een stuk grond ter waarde van 595.000 euro. De Spaanse club bleek evenwel niet te kunnen bouwen op dat stuk grond en liet het daarom in 2011 terugkopen door de stad. Die betaalde daarvoor 22,7 miljoen euro.

De Europese Commissie oordeelde dat de grond overgewaardeerd werd en bestempelde het als illegale overheidssteun. Real moest 18,4 miljoen euro terugstorten maar ging in beroep en kreeg woensdag gelijk van de rechtbank. Die oordeelde dat onvoldoende werd aangetoond dat Real bevoordeeld werd. De Spaanse club krijgt de 18,4 miljoen terug, plus 2 miljoen intresten.

Dan toch een financieel succes voor Real in Europa dit seizoen. Op het veld liep het mis tegen Ajax, in de 1/8e finales van de Champions League.