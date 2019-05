FC Sevilla moet voor volgend seizoen op zoek naar nieuwe trainer

De Spaanse coach Joaquín Caparrós zal volgend seizoen niet meer aan het roer staan van FC Sevilla, zo maakte de Andalusische club woensdag bekend. De naam van zijn opvolger zal “in de komende dagen” bekendgemaakt worden.

Caparrós krijgt een andere functie binnen de club, zo staat in een officieel communiqué. De afscheidsmatch van de 63-jarige oefenmeester wordt een vriendschappelijke partij tegen de Tanzaniaanse club Simba FC, donderdag in het nationaal stadion in Dar-es-Salam.

Nadat Pablo Machín op 15 maart jongstleden aan de deur was gezet, nam Caparrós de fakkel over bij Sevilla. In april verklaarde hij aan chronische leukemie te lijden. De Spanjaard was daarvoor hoofdcoach bij Villarreal, Deportivo La Coruña en Athletic Bilbao en fungeerde tevens als interimcoach bij Sevilla in het seizoen 2017-2018.