Legerdomeinen eindelijk ‘gecensureerd’ op Google Maps

Google heeft eindelijk alle militaire domeinen in ons land gecensureerd. Het ministerie van Defensie en de legertop hadden daar al langer om gevraagd, maar enkele maanden geleden bleek alleen de militaire luchthaven van Kleine Brogel niet meer duidelijk zichtbaar op de luchtbeelden van Google Maps. Intussen is dat het geval voor alle militaire kwartieren, gaande van de gebouwen van de generale staf tot de marinebasis in Zeebrugge, maar ook kazernes van veel kleinere legereenheden in Burcht of Brasschaat.

Ook het koninklijk paleis en het paleis van Laken – waar koning Filip woont – zijn niet meer in detail zichtbaar, net zomin als het NAVO-hoofdkwartier in Evere en de zwaarbeveiligde Amerikaanse ambassade in het centrum van Brussel. Het FANC, de nucleaire waakhond van ons land, had geëist dat de Amerikaanse internetreus ook de luchtbeelden van de kerncentrales van Doel en Tihange zou censureren. Daar gaf Google tot op heden nog geen gehoor aan.