Vorig jaar nog een nobody in de Pro League, nu unaniem verkozen tot voorzitter: wie is Peter Croonen eigenlijk? Een portret

De Limburgse ondernemer en Genk-voorzitter Peter Croonen (49) wordt de nieuwe voorzitter van de Pro League, de belangenvereniging van onze 24 profclubs. Een straffe stoot, want Croonen werd pas twee jaar geleden voorzitter van Racing Genk en maakte in maart 2018 nog als vrij anonieme nieuwkomer zijn intrede in de Raad van Bestuur van de Pro League.