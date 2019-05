71 jaar cel voor vier tieners die moord op 16-jarige filmden en op Snapchat zetten

Vier jongeren tussen 15 en 20 jaar zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot alles samen 71 jaar cel. Ze brachten een 16-jarige om en filmden zijn lijdensweg om de beelden nadien op Snapchat te posten. Het slachtoffer zou tot een rivaliserende jeugdbende hebben behoord.

Cemeren Yilmaz (16) uit Bedfordshire, in het oosten van het Verenigd Koninkrijk, werd achtervolgd door vier jongeren van een rivaliserende jongerenbende. Die hadden er al eerder mee gedreigd om wraak te nemen. Zijn broer had Cemeren Yilmaz zelfs gewaarschuwd dat hij moest opletten en liet hem zelden alleen. Maar die dag was hij alleen en werd hij aangevallen. Vier jongeren sloegen hem met een hamer en staken hem neer.

De daders, lid van een beruchte jongerenbende, filmden hoe het slachtoffer hevig bloedend op de grond lag en postten de beelden als een soort jachttrofee op Snapchat. Yilmaz behoorde immers tot een rivaliserende jongerenbende waarmee ze wilden afrekenen.

De jongen stierf de volgende dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hij was niet meer bij bewustzijn geweest na de aanval. Voor de rechtbank getuigde de wetsdokter dat de schedel van de jongen gebroken was door de slag met de hamer. Zijn hersenen waren ook zwaar beschadigd.

De daders toonden weinig berouw. De rechter veroordeelde Jacob Morgan (15), Caleb Brown (16), Ramon Djuana (17) en Aaron Miller (21) samen tot 71 jaar celstraf. Morgan kreeg 16 jaar, Brown en Djuana 17 jaar en Miller 20 jaar. Hij werd als hoofdverdachte beschouwd.