Clement zit meer dan vier uur samen met Club Brugge, Genk informeerde ook al naar... Leko

Philippe Clement zat gisteren meer dan vier uur samen met Club Brugge. Bij Genk hopen ze dat hun coach morgen de knoop doorhakt en blijft, maar zijn ze natuurlijk ook bezig met een plan B. Naast topkandidaat Storck werd ook al ­geïnformeerd naar Leko.

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe moest gisternamiddag op de Pro League zijn, maar Philippe Clement werd wel met de nodige egards ontvangen in zijn kasteel in Strombeek-Bever. Daar zaten de 45-jarige trainer van landskam­pioen Racing Genk en zijn zaakwaarnemer Evert Maeschalck meer dan vier uur samen met Club-manager Vincent Mannaert. Over de inhoud van de gesprekken wilde niemand iets kwijt, maar de samenstelling van de spelerskern en de invulling van de staf waren natuurlijk belangrijke thema’s. Als hijzelf tekent, wil Clement al zeker zijn assistent Johan Van Rumst meebrengen. Gert Verheyen als T2, wat sowieso de bedoeling is bij blauw-zwart, juicht hij uiteraard ook toe. Clement, die het kasteel rond 16.40 uur verliet, wou na afloop enkel het volgende kwijt: “Als ik iedereen gesproken heb en de knoop heb doorgehakt, zal ik het wel communiceren.” Vandaag zit hij naar eigen zeggen nog samen met een buitenlandse gegadigde, ten laatste zondag wordt zijn ­beslissing verwacht.

Foto: Robbie Depuydt

Ook Antwerp voor Leko?

In Genk hopen ze morgen al op een (positief) antwoord, maar gezien de zware concurrentie zijn ze zelf ook al bezig met de eventuele opvolging. “Na ons positief onderhoud blijven we hoopvol dat Philippe blijft, maar we moeten ons – met respect voor Philippe – op elk scenario voorbereiden”, zegt voorzitter Peter Croonen. Zoals we schreven, is Bernd Storck topkandidaat om Clement te vervangen. Gisteren was er opnieuw contact tussen Genk en zijn entourage. Maar naast de Duitser werd opvallend genoeg ook al geïnformeerd naar Ivan Leko, die net afscheid nam van Brugge. De 41-jarige Kroaat staat alvast open voor een nieuwe Belgische topclub. Al kan er wat dat betreft nog iets anders uit de bus komen. Mocht Laszlo Bölöni bij Antwerp vertrekken, omdat hij geen Europees voetbal haalt of wordt weggekaapt, dan kan ook de Great Old een optie worden: een club met veel potentieel, dicht bij huis, waar Leko goed aangeschreven staat.