3-jarig kind 56 keer gebeten door hond van vrienden

Een echt bloedbad was het, zeggen ambulanciers die zondag naar een woning in het Franse Grasse werden geroepen. Een Mechelse herder had er zich op een driejarig kind geworpen en hem 56 keer gebeten.

De vader was met zijn zoontje uitgenodigd om te aperitieven bij vrienden. Dat deden ze wel vaker. Maar door de drank ontstond er ruzie onder de volwassenen. Op een bepaald moment gaf de 25-jarige gast de gastheer enkele rake klappen. Daarop liet die zijn hond, een Mechelse scheper, los.

Maar het dier wierp zich niet op de agressor, wel op diens 3-jarige zoontje. Het kind was volgens de politie in paniek en was hevig beginnen te huilen door al het tumult. Wellicht was dat de trigger voor het dier om het kind aan te vallen.

Liefst 56 keer werd het jongetje gebeten. Over heel zijn lichaam, ook in zijn gezicht. Dat hij het uiteindelijk overleefde, is volgens de artsen een klein wonder. Het kind ligt wel nog altijd in het ziekenhuis op de afdeling intensieve zorgen en zal nog verschillende ingrepen moeten ondergaan.

Zijn papa en diens vriend, met wie hij ruzie kreeg, zijn allebei aangehouden. Ze zijn in afwachting van een proces vrij. De hond is in beslag genomen tot beslist is wat ermee zal gebeuren. Wellicht wordt hij ingeslapen.