Lachende gezichten op het podium, maar achter de schermen klinkt kritiek: Open VLD’ers niet blij met aanpak Rutten

Gwendolyn Rutten gelooft dat haar partij met een sterke eindsprint het tij nog kan keren. De campagne is niet verlopen zoals de partij het had verwacht. Als het zondag misloopt, dan zal iedereen in de richting van de voorzitster kijken. “Ze heeft de campagne rond zich gebouwd. Dan weet je als coach dat je wordt afgerekend op het resultaat.”