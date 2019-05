Dries Wuytens houdt met Sparta Rotterdam promotiekansen gaaf in Nederland

In Nederland is de nacompetitie volop aan de gang, met als inzet twee plaatsen in de Eredivisie. In de terugmatch van de halve finales verdedigde Sparta Rotterdam, met ex-Beerschotter Dries Wuytens in de rangen, woensdag een 2-0 voorsprong uit de heenmatch tegen medetweedeklasser TOP Oss, dat de Belgische broers Philippe en Olivier Rommens aan de aftrap bracht. De Rotterdammers haalden het met 3-0 en blijven zo op promotiekoers.

Op het kwartier kopte verdediger Bart Vriends de 1-0 voorsprong voor de ploeg van coach Henk Fraser tegen de touwen. De moed zonk de Brabanders van TOP Oss in de schoenen, want nu moesten ze drie keer scoren om de finale te halen. De tweede helft was dan ook een maat voor niets. De aangeslagen bezoekers speelden niets meer klaar, Sparta tikte de match gecontroleerd uit. Olivier Rommens werd in de 53e minuut gewisseld. In de slotminuten maakte invaller Ragnar Ache er met een tweeklapper nog 3-0 van voor de thuisploeg.

De nacompetitie in Nederland bestaat uit play-offs met twee aparte poules, waarin in totaal tien ploegen (twee eersteklassers en acht tweedeklassers) strijden om twee plaatsen in de hoogste afdeling. De twee winnaars van de groepsfinales treden volgend seizoen aan in de Eredivisie. De kampioen van de tweede klasse, FC Twente, promoveert rechtstreeks.

Sparta neemt het in de finale van de play-offs op tegen De Graafschap. Eerder op de avond viel het doek voor stadsgenoot Excelsior, dat na een 1-1 gelijkspel tegen RKC Waalwijk degradeert uit de hoogste afdeling.

# Belga context ## Related picture(s) [Belgen in het buitenland - SOCCER EUROPA L...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)