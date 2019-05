British Steel sluit, 25.000 banen bedreigd

De Britse staalreus British Steel gaat in “gedwongen liquidatie”, zo maakte de Britse regering bekend. Bij het bedrijf werken 5.000 mensen, bij de toeleveranciers nog eens 20.000. Al die banen staan nu op de tocht. En dat is een gevolg van het Britse besluit om te vertrekken uit de EU. “Onze Brexit-gerelateerde problemen blijken onoverkomelijk”, zegt het bedrijf in een statement. De onzekerheid rond de Brexit heeft gezorgd voor minder Europese bestellingen, klinkt het nog. Niet dat voorheen alles op wieltjes liep. Het bedrijf maakte voorheen al verlies en werd in 2016 voor een enkele pond overgenomen door investeerder Greybull. Die wilde British Steel weer gezond maken, maar slaagt daar dus niet in.(jvr)