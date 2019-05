Financiële waakhond waarschuwt voor wijnoplichters

De FSMA, de financiële waakhond in ons land, waarschuwt voor oplichters die argeloze consumenten sterk renderende beleggingen in ‘grand cru’-wijnen proberen aan te smeren.

“Slachtoffers vertellen meestal dat zij zijn gecontacteerd na belangstelling te hebben getoond voor reclame voor sterk renderende beleggingen op sociale netwerken of websites. Een paar dagen later worden zij opgebeld door een verkoper die hen beleggingen in wijn aanbiedt. Hij nodigt hen uit om een kijkje te nemen op het onlineplatform voor aan- of verkoop van wijn”, klinkt het bij de FSMA.

De bedrijven stellen zich voor als ‘specialisten voor beleggingen in grand cru’s’. De formule is eenvoudig: het bedrijf stelt u voor om flessen te kopen die het vervolgens voor u bewaart in een wijnkelder. Daarna gaat het op zoek naar grote kopers om een mooie winst te behalen. “Maar dit is te mooi om waar te zijn. Ondanks al die beloftes recupereren de beleggers hun geld uiteindelijk nooit”, aldus de financiële waakhond.

“Een techniek die zij hanteren is een of meerdere keren geld storten op de rekening van het slachtoffer. Dat is zogezegd de eerste winst. Daarmee willen ze aantonen dat ze een ernstig en eerlijk bedrijf zijn. Laat u daar niet door vangen! Hun enige doel is u te overtuigen om grotere bedragen te beleggen. En als u dan een terugbetaling vraagt, zijn ze met de noorderzon vertrokken.”(krs)