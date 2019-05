Maartse buien kosten verzekeringen 200 miljoen euro

Op 4 maart waarschuwde het KMI voor hevige rukwinden met snelheden tussen 70 en 100 kilometer per uur. Die voorspelling klopte en bleef niet zonder gevolgen: het oosten en het zuiden van het land zagen heel wat bomen sneuvelen. Uiteindelijk telden de verzekeraars 6.112 schadegevallen, waarvan de kosten geraamd worden op 11 miljoen euro.

Op 10 maart was het dan weer prijs. Gevolg: schade aan daken, schoorstenen en veranda’s. De verzekeraars zagen maar liefst 103.836 schadeaangiftes binnenwaaien. Goed voor 196 miljoen euro. Ter vergelijking: in de maand januari van 2018 stormde het ook twee keer in ons land, gespreid over meerdere dagen. Toen telden de verzekeraars respectievelijk 20.000 en 45.000 claims, samen goed voor een geraamde schade van 137 miljoen. 2019 zal voor de Belgische verzekeraars, wat betreft stormen, alvast een slechter jaar zijn dan 2018.(nba)