Avon wordt zusje van The Body Shop

Natura Cosmeticos, het Braziliaanse moederbedrijf van The Body Shop, staat op het punt de Britse cosmeticaproducent Avon Products over te nemen.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times hebben Natura Cosmeticos en Avon na maanden onderhandelen een deal bereikt: het in São Paulo gevestigde Natura krijgt 76 procent van de nieuwe groep in handen, de rest blijft in handen van Avon-aandeelhouders. De overname, die volledig in aandelen gebeurt, kleeft een waarde van meer dan 2 miljard dollar op Avon.

Avon, dat in 1868 werd opgericht in New York, maakte furore met de directe verkoop van cosmeticaproducten via thuisverkoop door zelfstandige consulentes, maar heeft al jaren te kampen met dalende verkopen en een groeiende concurrentie van wereldspelers als Estée Lauder en L’Oréal. In januari schrapte het concern nog 2.300 banen.(krs)