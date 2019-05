Chef voetbal Ludo Vandewalle na ruzie over De Bleeckere: “Spijtig dat het allemaal op deze manier moet gaan”

Dat was nog eens een ouderwetse vergadering van de Pro League. De belangenvereniging van álle profclubs maakte ruzie dat het kletterde. Over de competitiehervorming, over het plan van de arbiters... Gelukkig was er met Peter Croonen maar één kandidaat om Marc Coucke op te volgen als voorzitter, of er waren ongelukken van gekomen.