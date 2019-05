Algemeen directeur Vincent Mannaert over verleden, heden en toekomst van Club Brugge: “Het is tijd voor een andere benadering”

In zijn eerste interview na afloop van het seizoen heeft algemeen directeur van Club Brugge Vincent Mannaert (44) veel uit te leggen. Waarom gaat de club niet verder met Ivan Leko, toch een trainer die goede resultaten boekte? Waarom is Philippe Clement in tegenstelling tot twee jaar geleden nu wel klaar voor het trainerschap van Club? En welke spelers spelen volgend seizoen nog wel en welke niet meer in Brugge?