Vandaag uitspraak in kort geding na klacht KV Mechelen: dit zijn de drie mogelijkheden

De rechter in kort geding spreekt zich vandaag uit over de klacht van KV Mechelen tegenover de voetbalbond in de tuchtprocedure rond de matchfixing in de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren. KV Mechelen vindt dat het niet genoeg tijd kreeg van de voetbalbond om zijn verdediging op te bouwen en vindt daarom zijn rechten van verdediging geschonden. Er zijn drie mogelijkheden in de uitspraak.

1. De rechter verklaart zich onbevoegd.

Dat is doorgaans het geval als er via de burgerrechter een sportzaak moet worden bepleit. In tachtig procent van de gevallen, maar dus niet altijd. Het is in elk geval de uitspraak waar de voetbalbond en betrokken partijen zoals Lokeren, Beerschot en Tubeke op hopen. KV Mechelen uiteraard niet.

2. De rechter ziet geen hoogdringendheid.

Dat is in dit geval weinig waarschijnlijk, aangezien er voor KV Mechelen en de voetbalbond vóór 30 juni zekerheid moet zijn. Maar als de rechter dit toch zou beslissen, dan is dat andermaal in het voordeel van de voetbalbond, Lokeren, Beerschot en Tubeke.

3. De rechter vindt dat KV Mechelen gelijk heeft en legt de tuchtprocedure van de bond stil.

Dat is in het nadeel van de voetbalbond, Beerschot, Lokeren en Tubeke, want dan is het zo goed als onmogelijk voor de bond om vóór 30 juni uitspraak te doen.

Tegen een uitspraak van de rechter in kort geding is beroep mogelijk. Maar dat wordt minder snel behandeld dan het kort geding, dat pas vorige week werd ingespannen.