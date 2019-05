CLUBNIEUWS. Prijs Bongonda naar 7 miljoen, voor Genk én Club Brugge

Theo Bongonda domineert ook vandaag het clubnieuws van de dag. Racing Genk hoopt zich nog altijd te versterken met flankspeler, maar de concurrentie geeft nog niet af. De prijs voor de 24-jarige linksbuiten gaat nu al richting de 7 miljoen euro.

Racing Genk hoopt zich nog altijd te versterken met Theo Bongonda, maar de concurrentie geeft nog niet af. Gisteren zat Fouad Ben Kouider, de makelaar van Bongonda, nog eens samen met Club Brugge. Al werden ze bij Club ook met de neus op de feiten gedrukt: dat de prijs voor de 24-jarige linksbuiten nu al richting de 7 miljoen euro gaat. Zulte Waregem ontving vorige week al een bod van Genk van 6 miljoen, maar dat werd toen geweigerd. Het feit dat én Genk én Club én ook Standard interesse tonen, komt Essevee natuurlijk goed uit, het zorgt voor een opbod.(dvd)

AA GENT. Manu Ferrera met Wilmots naar Iran?

Marc Wilmots (50) is klaar om zijn derde land te leiden. De voormalige bondscoach van België en Ivoorkust tekende gisteren zijn contract bij Iran bij de Iraanse ambassadeur in Brussel. Daar was ook bondsvoorzitter Mehdi Taj. Wilmots ligt nu vast tot en met het WK 2022, wat uiteraard zijn hoofddoel wordt. Hij mag nog wel een Belgische staf meebrengen. Manu Ferrera, beloftencoach bij AA Gent, en Thierry Verjans, weg bij de jeugd van Standard, worden genoemd als assistenten. Herman De Landtsheer, net opgestapt bij de Buffalo’s, kan videoanalist worden. Komende maand heeft Wilmots zijn eerste oefenmatchen, tegen Syrië en Zuid-Korea.(dvd, jug)

KRC GENK. Tien tot vijftien spelers missen start voorbereiding

Het succesjaar zorgde ervoor dat bijna alle spelers intussen (beloften)international zijn geworden. In een jaar waarin zowel de Afrika Cup, de Copa America als het EK voor beloften in juni (en juli) wordt afgewerkt, zorgt dat voor enorme problemen. RC Genk hervat officieel de trainingen op 25 juni. Dat is al één week later dan voorzien, maar vroeger starten is nutteloos. Tien tot vijftien spelers zullen actief zijn op een groot toernooi, ook vijf A-internationals (Trossard, Vukovic, Malinovskyi, Uronen en Berge) spelen begin juni nog één of twee interlands. Dat is ook een streep door de rekening voor de Limburgse amateurclubs Termien en Thes Sport. Zij zouden in het begin van de voorbereiding als sparringpartner fungeren voor de nieuwe landskampioen.(mg)

AA GENT. Op stage in Nederland

Momenteel genieten de spelers van een deugddoende vakantie, maar de voorbereiding op het nieuwe seizoen van de Buffalo’s krijgt stilaan vorm. Zo staat er onder meer een stage gepland van 8 tot 13 juli in het Nederlandse Wageningen. De stage wordt in principe afgesloten met een oefenduel tegen PEC Zwolle. Daarnaast zijn er ook al oefenduels gepland tegen KRC Gent (21/6), KFC Merelbeke (28/6 in De Pinte) en KSC Dikkelvenne (29/6). Vanaf volgend seizoen kunnen de meest fanatieke sfeermakers in vak 225 terecht, dat wordt omgedoopt tot sfeervak. Daar is het toegelaten om de partij rechtopstaand te volgen en worden de fans gevraagd om vol vuur het team aan te moedigen, te springen, te dansen... Ook vlaggen en trommels zijn in dit vak uiteraard toegestaan.(ssg)

ZULTE WAREGEM. Trainingen starten weer op maandag 17 juni

De spelersgroep van Zulte Waregem geniet op dit moment van een vakantieperiode. Het nieuwe seizoen start voor Essevee op maandag 17 juni. Dan wordt de spelersgroep naar jaarlijkse gewoonte opgesplitst in twee groepen. De ene groep gaat dan fysieke testen afleggen in het UZ van Gent. De andere jongens werken een veldtraining af. De dag erna worden de groepen logischerwijze omgedraaid.(jcs)

CERCLE BRUGGE. Van Lysebetten volgt Cornu op als teammanager

Marc Van Lysebetten, de afgelopen twee jaar perschef bij AA Gent, volgt Nicolas Cornu op als teammanager bij Cercle Brugge. Cornu vertrekt naar het buitenland. José Jeunechamps en Dany Verlinden blijven volgend seizoen in de staf van Cercle, ook conditietrainer Akakpo blijft. Na Benoit Havenot (T3) vertrekt ook T4 David Vignes.(kv)

UNION. O’Loughlin wordt technisch directeur

De Noord-Ier Chris O’Loughlin zat rond de tafel met Union Sint-Gillis, waar hij normaliter volgende week voorgesteld wordt als de nieuwe technische directeur. O’Loughlin was het voorbije seizoen aan de slag als assistent-coach bij Kortrijk. O’Loughlin streek in 2013 neer in België toen hij aangesteld werd als assistent van Yannick Ferrera bij Sint-Truiden. Later schopte hij het op Stayen ook tot hoofdcoach. Eerstdaags wordt de knoop in het Dudenpark doorgehakt, maar O’Loughlin heeft een streepje voor bij het Britse management. De spelersgroep kreeg een maand verlof. Op 20 juni worden de trainingen opnieuw hervat.(rwd)