Rutte en Baudet zetten tegenstellingen op scherp: “Waarom zegt u dat Nederlandse vrouwen minder ambitieus zijn en gezinsdingetjes doen?”

Premier Mark Rutte (VVD) en Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet gingen woensdagavond met elkaar in debat over de Europese verkiezingen. De twee partijleiders schuwden de harde en persoonlijke verwijten niet.

Donderdag kiest Nederland nieuwe Europarlementsleden. Beide politici staan echter niet op een Europese lijst, maar hun partijen zijn volgens peilingen in een nek-aan-nekrace verwikkeld. Het debat moest vooral de tegenstellingen tussen de VVD en Forum voor Democratie nog eens scherpstellen. VVD-leider Rutte probeerde duidelijk te maken dat een grote overwinning van Forum nadelig zou zijn voor de “veiligheid en stabiliteit van Nederland”.

Tv-presentator Jeroen Pauw modereerde het gesprek, dat was opgehangen aan enkele door beide partijen geformuleerde stellingen. De afschaffing van de euro, de zin van een Nexit uit de Europese Unie en de migratiekwestie waren enkele van de thema’s.

Forum voor Democratie wil uit de EU en de euro stappen. Premier Rutte benadrukte de economische voordelen van de EU en de eurozone. “Het is alsof u uit het raam springt en hoopt dat u onderweg vleugels krijgt.”

Thierry Baudet noemde Rutte “meer een volger dan een leider” en iemand “zonder moreel kompas”. Foto: REUTERS

Machtswellustelingen geobsedeerd door Rusland

“Als je op VVD stemt, dan komt er een Europees leger”, waarschuwde Baudet. Volgens Rutte beslissen niet de Europarlementsleden, maar de regeringsleiders over een Europees leger. “Dat zijn verstandige vrouwen en mannen. U legt een schijnrisico neer.”

Thierry Baudet noemde Rutte “meer een volger dan een leider” en iemand “zonder moreel kompas”. “Waarom is er die obsessie vanuit Europa om alles te concentreren op Rusland?”, vroeg Baudet zich af. “Alle machtswellustelingen, Napoleon, Hitler, Van Rompuy en Juncker, raakten allemaal volstrekt geobsedeerd door Rusland.” De liberale premier verweet zijn tegenstander “naïef tegenover Poetin” en een “Rusland-knuffelaar” te zijn. “Wilt u Poetin rustig houden door de leeuwen soms rustig te aaien? Ik snap uw politiek hierin niet.”

“Ik ben dol op vrouwen, vrouwen zijn dol op ons”

In maart werd Forum voor Democratie in één klap de grootste bij de Provinciale Statenverkiezing. De partij kan in de Eerste Kamer het werk van de regering-Rutte flink bemoeilijken.

Tot een week geleden had de premier elk rechtstreeks debat met Baudet geweigerd. Maar toen het bij Forum intern aan het rommelen ging, daagde hij de nieuwkomer uit.

Forum begon als een rechts-liberale partij, maar ze zit stilaan helemaal in de extreemrechtse, anti-Europese en illiberale hoek. Deze week slaagde Baudet er opnieuw in Nederland op stang te jagen met een essay. Daarin trekt hij van leer tegen het individualisme, maar hij haalt ook hard uit naar typisch liberale verworvenheden als euthanasie en abortus en de emancipatie van de vrouw.

De twee politici mochten ook persoonlijke vragen aan elkaar stellen. Foto: REUTERS

“Waarom zegt u dat Nederlandse vrouwen minder ambitieus zijn en gezinsdingetjes doen?”, vroeg Rutte tijdens het debat. “Wij zijn de meest vrouwvriendelijke partij van Nederland. Ik ben dol op vrouwen. Vrouwen zijn dol op ons”, antwoordde Baudet.

De twee politici mochten ook persoonlijke vragen aan elkaar stellen. Baudet vroeg aan Rutte wanneer die voor het laatst had gehuild. “Toen ik mijn zus verloor. Vier jaar geleden”, antwoordde de premier. “Gecondoleerd”, zei Baudet.