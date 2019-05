Investering in kerncentrales kost Electrabel meer dan ze opbrengt

Het langer openhouden van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 levert de uitbater Electrabel minder op dan gedacht. De investering kost 200 miljoen euro meer dan ze opbrengt, klinkt het donderdag in De Tijd.

Electrabel kreeg in 2015 toestemming om beide reactoren tien jaar langer open te houden op voorwaarde dat het 700 miljoen euro investeerde in vernieuwingswerken. Maar vorig jaar kreeg het Belgische energiebedrijf af te rekenen met tal van defecten in de Belgische kerncentrales. Door betonproblemen moesten Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 dicht. Daarnaast werden de oudste reactoren Doel 1 en Doel 2 stilgelegd voor geplande werkzaamheden en na een lek in het primaire koelcircuit.

Die nucleaire problemen kostten Electrabel vorig jaar 800 miljoen euro, blijkt uit de jaarrekening die het voor 2018 neerlegde bij de Nationale Bank. Het bedrijf belandde daardoor voor de zesde keer in zeven jaar in de rode cijfers.