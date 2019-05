Israël grijpt in na brandballonnen uit Gazastrook

Israël heeft de visserijzone voor de Gazastrook opnieuw beperkt tot 10 zeemijl (ongeveer 18,5 km), als reactie op de brandballonnen die vanop Palestijns grondgebied waren verstuurd richting Israëlisch gebied. Dat heeft Cogat, het verbindingsbureau van Israël met de Palestijnen, bekendgemaakt.

Nog maar enkele dagen geleden was de visserijzone nog uitgebreid van 12 tot 15 zeemijl (ongeveer 27,8 km), de grootste die Israël ooit had toegestaan, in een poging om tot een verstandhouding met Hamas te komen.

Begin mei werd de visserijzone volledig gesloten door Israël na de uitbraak van geweld tussen Palestijnse militanten en Israëlische soldaten in de Gazastrook. Het leger viel ruim 350 doelwitten aan in de Gazastrook als reactie op zowat 700 raketten en mortiergranaten die Palestijnse militanten op Israël afvuurden. Daarna was visserij toegelaten tot 12 zeemijl na een bestand met Pakistaanse gewapende groepen.