Familie komt aan bij buitenverblijf en stuit op bizarre diefstal: “Ik keek naar omhoog en kon mijn ogen niet geloven”

Lille -

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een wel heel bizarre diefstal gepleegd aan een buitenverblijf in de Rooverstraat in Lille. Toen de eigenaars aankwamen aan hun chalet en naar boven keken, konden ze hun ogen niet geloven. “Dit kan niet het werk zijn van één man”, zegt Lorenz Cuylaerts.