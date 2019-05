Drie doden door noodweer in VS

In de Verenigde Staten zijn zeker drie doden gevallen door het noodweer dat al enkele dagen woedt in de Midwest. De doden zijn gemeld woensdag lokale tijd in de staat Missouri, in de buurt van de stad Joplin die in 2011 al zwaar werd verwoest. Dat meldt de zender NBC op basis van de lokale autoriteiten.

Zowat 15 kilometer ten noorden van de stad zijn ook nog verschillende mensen gewond geraakt. De storm trof de omgeving van Joplin exact op de achtste verjaardag van de zware tornado op 22 mei 2011. Toen kwamen 158 mensen om het leven.

In de naburige staat Oklahoma riep het plaatsje Webbers Falls de inwoners op om zich in veiligheid te brengen. De rivier Arkansas is daar sterk aan het aanzwellen. Twee losgeslagen vrachtschepen dreigen er een dam te beschadigen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van schade of slachtoffers.

Alleen al op maandag zijn in het westen van Texas en het centrum van Oklahoma minstens 19 tornado’s geteld.