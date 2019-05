Potjes koken helemaal over in slotfase finale Play-off 2, Vanderhaeghe gaat zelfs door het lint tegenover de ref

In de slotfase van de finale van Play-off 2 tussen KV Kortrijk en Charleroi woensdagavond kookten de potjes in blessuretijd helemaal over in het Guldensporenstadion.

De slotfase tussen KV Kortrijk en Charleroi in de finale van Play-off 2 was zenuwslopend. De thuisploeg moest absoluut nog scoren bij een 1-2-voorsprong voor de Zebra’s, die zwaar onder druk stonden. Er was nog een minuut te gaan toen twee Charleroi-spelers domweg tegen elkaar aan botsten in een luchtduel en Kortrijk-linksback Kristof D’Haene de bal voor zijn linker kreeg, ongedekt en klaar voor een ultieme laatste voorzet.

Scheidsrechter Jonathan Lardot besliste tot woede van de thuisploeg echter het spel te laten stilleggen omwille van de botsing tussen de twee spelers van Charleroi. Dat leidde tot een regelrechte woedeuitbarsting bij alles wat Kortrijks gezind was. D’Haene smeet de bal boos in de richting van de ref, en moest dat meteen bekopen met een gele kaart.

Slaande beweging richting de ref

Intussen was trainer Yves Vanderhaeghe in zijn woede meters het veld opgelopen, en zongen de thuisfans, die al niet meteen de beste reputatie met zich meesleuren, het politiek gevoelige ‘Les Wallons, c’est du caca’.

Vanderhaeghe ging helemaal door het lint toen hij op aangeven van de vierde ref naar de tribune gestuurd werd omdat hij het veld opgelopen was. De coach van de Kerels deed een slaande beweging in de richting van Lardot nadat die zijn rug gedraaid had, gilde hem nog wat dingen na en ging vervolgens verder met zijn tirade tegen de vierde ref

Vanderhaeghe: “Ik word van het veld gestuurd om hun fout te verdoezelen”

“Ik denk dat het logisch was (dat ik emotioneel word)”, vertelde Vanderhaeghe achteraf voor de camera’s van Play Sports. “We gaan op het einde alleen door in de zestien en ik zou niet weten waarom er dan een fout gefloten wordt. Er was geen fout, integendeel. Onze speler wordt in de grond gewerkt door twee Charleroi-spelers. Zij vallen neer, en dan wordt onze aanval afgefloten.”

“Dat ik van het veld gestuurd werd, was een verdoezeling van hun fout, denk ik. Ik heb niks onbeleefds gezegd. Ik heb wel gehoord dat de vierde ref zei dat ik een halve meter buiten mijn vak stond. Maar uiteindelijk is het emotie: we zitten met een finalewedstrijd, we geloven er nog in, het was al redelijk moeilijk om nog tot kansen te komen en dan word je van het veld gestuurd. Sorry, maar dat was echt niet terecht.”

In het winnende kamp was Charleroi-trainer Felice Mazzu uiteraard euforisch na de zege bij KV Kortrijk. De 20-jarige spits Victor Osimhen, die Charleroi met twee goals op zijn eentje de zege bezorgde, werd bedolven onder de lof. “In de krant vroegen ze zich af of Victor Osimhen 15 miljoen waard was. Ik weet niet of u dat gelezen hebt, maar hij heeft het wel bewezen vandaag.