Didier Reynders op stap met werkloze vrouw: “Of ik 11.000 euro per maand waard ben? Dat vind ik wel”

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is voor een Waals verkiezingsprogramma gaan winkelen met een werkloze vrouw. De confrontatie tussen beide kanten van het sociale spectrum leverde enkele opvallende scènes op.

Reynders ging voor een reportage in het RTL-programma ‘Un politique à la maison’ op stap met Barbara. De realiteit van een 47-jarige werkloze vrouw uit Leuze, een kleine gemeente nabij Doornik, die met een uitkering van net geen 1.500 euro per maand moeite heeft om de touwtjes aan elkaar te knopen voor zichzelf en haar twee kinderen, contrasteert sterk met het leven van een minister van Buitenlandse Zaken en beroepspoliticus als Reynders.

Zo valt de mond van de vrouw open als ze Reynders vraagt hoeveel hij maandelijks verdient. “Er zijn natuurlijk ook voordelen in natura, maar alles samen komt dat op ongeveer 11.000 euro netto”, antwoordt Reynders zonder schroom. En op haar vraag of de minister dat gerechtvaardigd vindt, antwoordt hij: “Dat vind ik wel, als ik mezelf vergelijk met andere ministers en soortgelijke posities in de privésector”.