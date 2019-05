Woordvoerder Bart De Wever over Wouter Van Besien (Groen) na onthulling over meerderheid met N-VA: “Liegen is niet netjes”

Antwerps kopstuk van Groen Wouter Van Besien zegt dat N-VA-voorzitter Bart De Wever hen heeft aangeboden tijdens de Antwerpse formatie om ook op Vlaams niveau een meerderheid te vormen. “Omdat de bevoegdheden samen lopen en om ons te verlekkeren met mandaten en schepenposten”, zegt Van Besien op Iedereen Kiest van VRT. “Gelogen”, weerlegt de woordvoerder van De Wever.

Van Besien insinueert in één keer ook dat SP.A en Open VLD een overeenkomst hebben lopen met N-VA. Socialistisch schepen Jinnih Beels ontkent dat in alle toonaarden.

Het gerucht dat er in Antwerpen een voorakkoord is bedisseld voor het nationale plan gonst al langer in de Wetstraat. CD&V is er als de dood voor dat de Bourgondische coalitie overal opduikt, want dan zouden zij uit de regeringen worden gekieperd. Groen fluistert het verhaal van Van Besien al langer in het rond. De Wever heeft er in het verleden nooit een geheim van gemaakt dat hij vindt dat Antwerpen het best gebaat is als op de hogere niveaus dezelfde coalitie aan de macht is.

LEES OOK. Wouter Van Besien (Groen): “De Wever vroeg ons om Antwerps én Vlaams een meerderheid te vormen”

Maar de versie die Van Besien op tv vertelt, bestempelt N-VA als quatsch. “Liegen is niet netjes”, zegt een woordvoerder van De Wever. Hij wijst naar een interview met Humo, waar De Wever uitlegt hoe het gegaan is. “Ik heb niemand garanties gegeven. Niemand”, zei hij toen. “Ik heb hun wel gezegd: We spreken over Antwerpen, maar als het niks wordt, zullen we ook over zes maanden niet met elkaar praten.”

De Wever trok ook in twijfel of Groen ooit deftig overwogen heeft om in een coalitie te stappen. “De dag na de gemeenteraadsverkiezingen kwam Wouter Van Besien naar hier in het gezelschap van twee gemeenteraadsleden. Met zo’n delegatie wek je niet de indruk dat je komt om zaken te doen, eerder om mij bezig te houden. Als het ernstig was, had hij Meyrem Almaci meegebracht. Denkt u echt dat ik tegenover zo’n delegatie ga marchanderen over de Vlaamse regering? Staat hier ‘loser’ op mijn voorhoofd?”

bekijk ook

Op deze manier breng je een geldige stem uit in het stemhokje

Waarvoor moeten we stemmen op 26 mei?