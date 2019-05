Ons eindrapport voor Club Brugge: enkel een trofee ontbreekt

Geen tweede opeenvolgende titel voor Club Brugge, maar verder is de seizoensevaluatie enkel maar positief. Het speelde prima play-offs, ging nog eens winnen op Anderlecht en gooide voor Nieuwjaar hoge ogen in Europa. Zonder Club was er ook geen titelrace. Nu wordt het bang afwachten hoeveel sterkhouders er effectief vertrekken. Ons cijfer: 8/10.