Ons eindrapport voor AA Gent: gebrek aan efficiëntie

In de Ghelamco Arena volgt men de actualiteit rond de zaak Propere Handen op de voet. Vermits de Buffalo’s in extremis nog beslag konden leggen op de vijfde plaats, is een Europees ticket plots toch weer een mogelijkheid. Toch blijft bij de eindafrekening het voorbije seizoen voor AA Gent geen onverdeeld succes, met de vroege Europese uitschakeling en de verloren bekerfinales als negatieve uitschieters. Ons eindcijfer: 6/10.