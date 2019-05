Het eerste volledige seizoen van Anderlecht onder het voorzitterschap van Marc Coucke was het slechtste in de naoorlogse geschiedenis van de Belgische recordkampioen. Ons eindcijfer is dan ook méér dan een dikke buis: 0/10… De missie van Vincent Kompany volgend seizoen? ‘Make Anderlecht great again.’

In één woord? Catastrofaal. Een bloemlezing: negen nederlagen in de reguliere competitie, vernederd in de beker door de buren van Union (0-3), de zwakste campagne ooit in de Europa League ...