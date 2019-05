In vliegtuigongeluk overleden voetballer wilde helemaal niet naar Cardiff, bewijst gelekt bericht: “Niemand heeft me iets gevraagd”

De in een vliegtuigongeluk overleden voetballer Emiliano Sala wilde helemaal niet naar Cardiff. Dat blijkt uit een documentaire die woensdagavond op het kanaal L’Equipe te zien was. In een WhatsApp-bericht dat hij verstuurde voor zijn dood, is Sala keihard voor Waldemar Kita, de voorzitter van zijn voormalige club Nantes. “Ik wil niet naar Cardiff, maar niemand heeft me iets gevraagd. Het enige waar Kita om geeft, is geld”, zegt Sala.

De Argentijnse voetballer Emiliano Sala verdween begin dit jaar toen hij met een klein vliegtuigje op weg was van het Franse Nantes naar het Welshe Cardiff, waar voetbalploeg Cardiff City veel geld voor hem wilde betalen. Zijn verdwijning hield de hele wereld bezig… tot twee weken later zijn lijk in het wrak van het vliegtuigje werd gevonden.

Naarmate de dagen vorderden, kwamen echter hoe langer hoe meer onfrisse zaken aan het licht over het tragische sterfgeval. Zo bleken de papieren van het vliegtuigje waarmee Sala over het Kanaal moest vliegen niet in orde en beschikte de piloot niet over het juiste certificaat om betalende passagiers te vervoeren.

Beelden van de begrafenis van Emiliano Sala in zijn thuisland. Zijn vader Horacio is één van de mannen die de kist van zijn zoon draagt. Foto: AFP

“Ze hebben hem als een hond in de steek gelaten”, verwoordde papa Horacio Sala het in een BBC-documentaire die afgelopen week werd uitgezonden. Hij vindt het onvergefelijk dat de voetbalclubs zijn zoon geen betere vlucht geregeld hadden. Inmiddels is ook Horacio overleden: hij stierf drie maanden na de dood van zijn zoon aan de gevolgen van een hartaanval.

“Vanuit sportief oogpunt is Cardiff niet interessant”

Een gelekt WhatsApp-bericht dat woensdagavond opdook in een andere documentaire over de dood van Sala op het Franse kanaal L’Equipe, maakt de waarheid nog moeilijk te accepteren. In het bericht, dat twee weken voor zijn dood werd verstuurd, zegt Sala immers dat hij helemaal niet naar Cardiff wil, maar dat de inhalige voorzitter van FC Nantes hem weinig andere keuze geeft.

Foto: AFP

“Er is een aanbieding om naar Cardiff te gaan”, vertelt Sala op 6 januari aan een vriend. Tegen dan is hem ter ore gekomen dat de Welshmen veel geld - 17 miljoen euro - voor hem willen betalen aan Nantes en dat ze Sala zelf een riant salaris willen bieden. “Ze willen me absoluut. Het klopt dat ik er een goed contract zal krijgen, maar ik vind het vanuit sportief oogpunt niet interessant”, aldus Sala. Hij hoopt dat zijn manager, Meïssa N’diaye, hem nog een andere club kan vinden die evenveel wil betalen. Eén waar hij zichzelf wel ziet voetballen.

“Nantes-voorzitter Kita geeft enkel om geld”

Sala voelt zich door het hoge transferbedrag in het nauw gedreven, zegt hij. Nu Nantes-voorzitter Waldemar Kita een club gevonden heeft die zoveel geld voor hem wil betalen, ziet hij zich bijna verplicht te vertrekken. “Ik wil niet met Kita spreken, want ik wil hem niet boos maken. Ik walg van hem als ik onder vier ogen met hem spreek. Hij wil me verkopen aan Cardiff omdat hij een goede prijs met hen onderhandeld heeft. Hij zal het geld krijgen dat hij wil, he?”

Waldemar Kita, de voorzitter van FC Nantes, reageerde meteen na de verdwijning van Sala geschokt. In een gelekt WhatsApp-bericht krijgt hij echter de wind van voren van de overleden Argentijn. Foto: REUTERS

“Hij heeft mij niet eens gevraagd wat ik wil. Alles waar hij om geeft, is geld. Dat is hoe de zaken staan vandaag. Het is een complete rotzooi. Ik weet niet wat ik moet doen, want ik moet deze man wel nog elke dag onder ogen komen”, zegt Sala nog.

Elf dagen later zou Sala voorgesteld worden bij Cardiff als de nieuwe recordtransfer van de club. Datzelfde weekend vloog hij nog terug naar Nantes, om wat praktische zaken in orde te maken en afscheid te nemen van zijn ex-ploegmaats. Op maandagavond 21 januari verdween het vliegtuigje waarmee hij opnieuw de Noordzee zou overvliegen van de radar.