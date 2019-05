Ons eindrapport voor Zulte Waregem: tijd voor verandering

Ander en beter. Dat is zowat de teneur die er hing op Zulte Waregem na de laatste wedstrijd. Essevee kan niet terugblikken op een geslaagd seizoen. Even verkeerde de club in degradatienood, dus meer dan 5/10 als eindcijfer zit er niet in. “In alle statistieken zijn we nergens”, neemt coach Francky Dury geen blad voor de mond. Komend seizoen moet het beter.