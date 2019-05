Ons eindrapport voor KV Oostende: versterking nodig in elke linie

De traditionele seizoensevaluatie oogt slecht voor KV Oostende. Onze redactie gaf KVO 4 op 10 en enkel en alleen omdat het een goede bekercampagne speelde. In de competitie was het meestal matig tot slecht, in Play-off 2 soms schrijnend. Gebuisd dus, met 4/10 als eindresultaat. Er is in elke linie versterking nodig als dit KVO volgend seizoen een beter jaar wil draaien.