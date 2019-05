Ons eindrapport voor KV Mechelen: sportief sprookje, extrasportieve nachtmerrie

Kampioen in de Proximus League, winnaar van de Beker van België en ook nog eens betrokken in een groot matchfixingschandaal. Het seizoen 2018-2019 was er een om niet snel te vergeten bij KV Mechelen. In welke competities KV volgend seizoen zal starten is verre van duidelijk maar de twee fonkelende nieuwe trofeeën in de prijzenkast pakken ze Malinwa nooit meer af. Sportief dus een perfect rapport: 10/10.