Vrouw die tiener vermoordde en haar ongeboren baby uit haar buik sneed, poseerde er nog mee in het ziekenhuis

Er is een foto opgedoken waarop Clarisa Figueroa fier poseert bij de baby die ze uit de buik van zijn vermoorde moeder sneed. Op dat moment leek het nog alsof het kind van Figueroa was. Pas twee weken later kwam de gruwelijke waarheid aan het licht.

Op de foto, die CBS bemachtigde, lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Het is schijnbaar geen uitzonderlijke foto van een bezorgde moeder die zich buigt over haar pasgeboren baby, die voor zijn leven vecht na een moeilijke geboorte. Maar wie het beeld nu ziet, kan niet anders dan afschuw voelen. Op vraag van de familie heeft CBS het beeld dan ook weer van haar website verwijderd.

Op het moment van de foto dacht het personeel in het Advocate Christ Medical Center in Chicago nog dat Clarisa Figueroa de moeder was van de kleine Yadiel. Pas twee weken later kwam aan het licht dat de vrouw, die een jaar eerder haar zoon had verloren, de hoogzwangere moeder van de jongen vermoord had en de baby uit haar buik gesneden had.

Dinsdag bleek nog dat de baby, het kind van de vermoorde Marlen Ochoa (19), hersendood is en het zo goed als zeker niet zal halen. De vader van de baby weigert dat te aanvaarden, en bidt dat zijn zoon er alsnog doorkomt.

Clarisa Figueroa en haar dochter Desiree zijn aangeklaagd voor doodslag met voorbedachten rade en geweldpleging omdat ze de baby uit de buik van zijn overleden moeder sneden. De vriend van de 46-jarige Clarisa zit achter tralies omdat hij de moord heeft proberen verdoezelen.

