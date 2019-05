Politie stuurt tot en met dit weekend versterkte patrouilles naar station Brussel-Noord

Brussel -

De politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node) zal nog zeker tot en met dit weekend de patrouilles in en rond het Noordstation en de haltes van De Lijn versterken. De migranten verzamelen intussen opnieuw in het Maximiliaanpark op het grondgebied van de stad Brussel, maar burgemeester Philippe Close en de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene geven voorlopig geen commentaar over mogelijke acties.