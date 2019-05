‘Dronken’ vrouw (52) rijdt gestolen mobilhome aan flarden tijdens helse achtervolging

Een Amerikaanse vrouw ging er dinsdag vandoor - met haar twee honden op haar schoot - in een mobilhome de ze kocht met een gestolen identiteit. De politie achtervolgde de vrouw en dat leidde tot een helse rit door een wijk in Los Angeles, waarbij een van de honden uit het raam viel of sprong. Haar poging om te vluchten strandde in de struiken, waarna ze benen nam. Ze werd uiteindelijke in de boeien geslagen. Volgens politie was de dame dronken en werd ze eerder al veroordeeld voor diefstal. Haar honden raakten gewond, maar “zullen het overleven”.