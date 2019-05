Italiaans persbureau ziet Guardiola wel degelijk als nieuwe coach van Juventus, gerucht lijkt wel erg onwaarschijnlijk

Na vijf jaar nam Massimiliano Allegri afscheid van Juventus en sindsdien gonst het van de geruchten in Italië over de nieuwe coach. Er passeerden al heel wat namen de revue (Sarri, Mourinho, Pochettino, Conte,...) maar ook Pep Guardiola werd volgens de geruchtenmolen al gesignaleerd in Turijn. Het Italiaanse persbureau AGI meent zelfs te weten dat de Spaanse succescoach wel degelijk overkomt van Manchester City. Een bericht dat overal gretig wordt opgepikt maar waar op z’n zachtst gezegd wel nog wat vragen bij kunnen worden gesteld.

Guardiola naar Juventus? Erg onwaarschijnlijk want vorige week verklaarde de coach nog “zeker bij City te blijven” en hij heeft nog een contract in Manchester tot 2021.

“Ik ga niet naar Juventus of Italië”, zei hij toen bekend raakte dat Allegri opstapte bij Juve. “Ik heb nog een contract van twee jaar en ik zal niet verhuizen. Ik ben hier tevreden, ik ga nergens heen. Volgend seizoen zal ik de coach van Manchester City zijn.”

Mysterieuze 14 juni

Toch weet AGI het zeker: “Juventus en Pep Guardiola zouden een overeenkomst hebben bereikt van vier jaar zou met een vergoeding van 24 miljoen euro per seizoen”. Nog volgens AGI is de handtekening gepland voor 4 juni en op vrijdag 14 juni volgt de officiële presentatie, “de dag waarop de rondleidingen in het Allianz Stadium en het Juventus Museum op mysterieuze wijze werden opgeschort”.

Het is zoveelste gerucht in rij over Guardiola en Juventus. Dinsdag werd hij aanvankelijk gespot in het Palazzo Parigi, een hotel in Milaan waar Juventus wel vaker zaken doet, maar later werd duidelijk dat Guardiola dan in Abu Dhabi zat… Maar de geruchten gingen door, met nu dus ook het bericht van een Italiaans persagentschap dat gretig wordt overgenomen maar voorlopig enkel als een (opvallend) gerucht kan worden omschreven.

De officiële uitleg van Juventus voor die 14e juni is dat er dan “een groot commercieel evenement” gepland staat.

La Gazzetta zet in op Pochettino

La Gazzetta dello Sport zet in op huidig Tottenham-coach Mauricio Pochettino. Volgens de gezaghebbende sportkrant vonden er “positieve gesprekken plaats tussen Juventus en de omgeving van Pochettino”. Het Italiaanse Sky focust dan weer op huidig Chelsea-coach Maurizio Sarri.

Pochettino en Sarri bereiden zich met hun (huidige) clubs momenteel voor op hun Europese finale (Tottenham speelt de Champions League-finale tegen Liverpool, Chelsea de Europa League-finale tegen Arsenal) waardoor een doorbraak in die dossiers niet voor meteen lijkt.