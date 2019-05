“Mijn cliënt beseft dat zijn tussenkomst onaanvaardbaar was, maar daarom is hij nog niet het grootste uitschot binnen de politie”

Sint-Jans-Molenbeek -

De agent die door een buurman gefilmd werd terwijl hij tijdens een interventie in Molenbeek een man, die door een collega geneutraliseerd werd, op het hoofd trapt, is donderdagochtend door het parket na verhoor vrijgelaten. Hij is wel in verdenking gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen door een agent in functie en zal zich voor een correctioneel rechter moeten verantwoorden.