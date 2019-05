Ontvoerd, vermoord en begraven: de laatste dagen van Daniel (9), de jongen op de fiets die dacht een centje te krijgen

Dit is Daniel (9). Samen met zijn moeder is hij op uitstap aan het water. Het weer is prachtig, de sfeer uitgelaten, de picknick lekker. Enkele uren later is hij dood. Ontvoerd, vermoord en begraven onder een berg zand aan een asielcentrum. Hij is de eerste minderjarige asielzoeker die in ons land vermoord werd. Zijn moeder Amani (26) reconstrueert zijn laatste dagen en uren.