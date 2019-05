De leerlingen uit Kompany’s klas getuigen 15 jaar later: "Ik dacht niet dat hij het zou maken"

Vincent Kompany is terug, lang leve de koning! Vijftien jaar nadat hij in het atheneum van Anderlecht schoolliep, kijken zijn klasgenoten terug én vooruit. Wat blijkt? De nieuwe koning van Anderlecht was toen nog niet eens een prins. “Ik dacht niet dat hij het later zou maken.” Een ogenschijnlijk doodgewone ­jongen van 18, maar wel eentje die deed alsof ie sliep in de les.