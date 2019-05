Brussel schrapt vaste parkeerplaatsen voor pendelaars in openbare parkings

Brussel - Pendelaars in Brussel kunnen vanaf 1 juli niet meer rekenen op een vaste parkeerplaats in de openbare parkings. Brussel Leefmilieu schrapt de mogelijkheid voor bedrijven om voorbehouden parkeerplaatsen te reserveren. Bedoeling is de automobilisten te motiveren om duurzame alternatieven te gebruiken bij hun dagelijkse verplaatsing naar het werk.

Dagelijks zijn er zo’n 200.000 pendelaars die van buiten Brussel van thuis naar het werk en terug rijden. Zij zorgen voor een enorme verkeersdrukte en die wil Leefmilieu Brussel verminderen door hun vaste parkeerplaatsen in de openbare parkings af te nemen. Ze kunnen vanaf 1 juli enkel vrij parkeren. Zo worden toeristen of mensen die komen shoppen niet verhinderd door de vaste ingenomen plaatsen.

“Als er minder parkeeraanbod is op de bestemming gaan werknemers sneller kiezen om met de fiets, te voet, per step, met het openbaar vervoer te komen of aan carpooling te doen. Het is een van voorbeeldmaatregelen die het gewest neemt om de verstikking van Brussel tegen te gaan en om de zachte mobiliteit te promoten”, zegt Pauline Lorbat, woordvoerster van Leefmilieu Brussel.

De uitbaters van de parkings krijgen nu de keuze om ofwel een openbare parking te blijven of uitsluitend een “kantoorparking” te worden en dan ook te voldoen aan bijkomende verplichtingen.

De nieuwe maatregel voor het parkeren maakt deel uit van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) dat als doel heeft de uitstoot van broeikasgassen in het gewest te verminderen en het energieverbruik te beheersen.