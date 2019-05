KV Mechelen vangt bot bij rechtbank: procedure voetbalbond tegen Malinwa en Waasland-Beveren mag doorgaan

De voetbalbond mag haar tuchtprocedure tegen KV Mechelen en Waasland-Beveren verderzetten en beide clubs volgend seizoen naar 1B verwijzen. Dat heeft de rechter in kort geding beslist naar aanleiding van een klacht van KV Mechelen. Tegen de twee clubs is momenteel een procedure aan de gang omwille van matchfixing.

Het vonnis is een streep door de rekening voor KV Mechelen en Waasland Beveren. De Mechelse voetbalclub had, samen met een aantal andere beklaagden, een kort geding aangespannen voor de Brusselse ondernemingsrechtbank en had daar aangevoerd dat de tuchtprocedure moest geschorst worden omdat haar rechten van verdediging in het gedrang waren. Dat kort geding is nu door de ondernemingsrechtbank afgewezen: volgens de rechtbank is niet duidelijk dat de rechten van de verdediging geschonden worden en zijn dringende voorlopige maatregelen niet nodig.

Zaterdag nieuwe stap

De beslissing van de rechter in kortgeding wil niet zeggen dat KV Mechelen en/of Waasland-Beveren schuldig zijn aan matchfixing, wel dat de tuchtprocedure van de voetbalbond mag doorgaan. Deze zaterdag dus kan bondsprocureur Kris Wagner zijn strafvordering (voor het eerst) mondeling toelichten, maandag en dinsdag komen de betrokken partijen voor het laatst aan het woord. Verwacht wordt dat volgende week ook een uitspraak volgt. Als beide clubs schuldig worden bevonden, degraderen ze naar 1B.

Bondsprocureur Kris Wagner Foto: BELGA

Mechelen in beroep?

KV Mechelen en de andere eisers kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissing van de ondernemingsrechtbank maar het is nog maar de vraag of dat beroep tijdig zou behandeld worden. De komende dagen vinden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep immers de laatste zittingen plaats in de tuchtprocedure en in de loop van volgende week zou de commissie al een uitspraak doen.

Goed nieuws voor voetbalbond

De uitspraak in kortgeding is dus goed nieuws voor de KBVB. De strakke agenda (met een uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor 1 juni en een uitspraak van het BAS voor 1 juli) blijft behouden waardoor er op 1 juli definitieve duidelijkheid zal zijn over de indeling van de reeksen volgend seizoen.

Via mail reageerde de voetbalbond al. “De KBVB wijst nogmaals op de nood aan rechtszekerheid voor de 24 profclubs voor de start van het nieuwe seizoen en het belang van integriteit in het voetbal. De KBVB heeft er alle vertrouwen in dat de disciplinaire procedure in alle sereniteit kan worden voortgezet en afgerond.”

Reactie Beerschot

Thomas Gillis, advocaat van Beerschot-Wilrijk, reageert tevreden: “Juridisch is dit een volstrekt logische beslissing. De twee betrokken clubs, KV Mechelen en Waasland-Beveren geven al weken blijk niet over de grond van de zaak te willen pleiten, enkel over de zogezegd slechte procedure. De twee clubs geven daarmee uiting aan een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin.” De Antwerpenaren hebben er alle belang bij dat Mechelen zakt, want in dat geval promoveren zij naar de Jupiler Pro League.